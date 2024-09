'Ekmek Teknesi'nin 'Sonnur'u Arzu Oş: 1000 kişi arasından seçildim

"BU ROL BENİMMİŞ"

'Ekmek Teknesi'nin kendisi için 'her şeyin başladığı an' olarak yorumlayan Arzu Oş, sözlerine şöyle devam etti: O dönem ‘Maruf’ adlı bir sinema filminde rol almıştım ve açıkçası o iş beni başka yerlere götürecek bir kapı oldu. Bir gün öğrendim ki Osman Sınav, o filmle ilgili yaptığım bir röportajı izlemiş ve enerjimi fark etmiş. Bana ulaşmaya çalışıyormuş. Tam o sırada bir arkadaşım da dizinin senaristlerine beni önermiş. Hiç audition bile vermeden, 1000 kişi arasından oy birliğiyle beni seçmişler. O an şunu düşündüm: 'Demek ki bu rol benimmiş.'