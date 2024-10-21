Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da iş makinesine çarpan otomobilde yangın faciası: 5 ölü | Son dakika haberleri

        Tekirdağ'da iş makinesine çarpan otomobilde yangın faciası: 5 ölü

        Tekirdağ Ergene'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak iş makinesine arkadan çarpan otomobil yandı. Faciaya dönüşen kazada alevlere teslim olan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 04:00 Güncelleme: 21.10.2024 - 04:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş makinesine çarpan otomobilde yangın faciası: 5 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre; kaza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A'nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı.

        İŞ MAKİNESİNE ÇARPAN OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

        Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        ALEV TOPUNDA DÖNEN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ ÖLDÜ

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ölen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Ergene ilçesinde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobilde hayatını kaybeden 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Yapılan inceleme kazada ölenlerin Cenk Varnalı, Kadir Güler, Emre Ağır, Serhat Yunus ve Deniz Yalnız olduğu belirtildi.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Tekirdağ
        #ergene
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İsrail, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor" iddiası
        "İsrail, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor" iddiası
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Hastane sahibine ‘Kaya’ bebek nasıl öldü sorusu?
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        Mourinho'dan hakem tepkisi!
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        İstanbul Barosu'nun yeni başkanı belli oldu
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Kasımpaşa'ya 45 dakika yetti!
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Efkan Ala, Habertürk TV'de soruları yanıtladı
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Sağlık Bakanı Memişoğlu: Denetimler gece-gündüz yapılmaya devam edilecek
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Ambulans şoförünün dehşete düşüren ifadesi: Hasta başına 10 bin TL!
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Oğuzhan Genç yazdı: Zorlu viraja moralli giriş
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: Hemşirelerin pişmanlık ifadeleri ortaya çıktı
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        Fenerbahçe'den faul tepkisi!
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        “Yenidoğan çetesi”nin 1,5 yıllık serüveni….
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Fenerbahçe 2-1'i koruyamadı!
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Bu meyvelerin bilinçsiz tüketilmesi mide ve bağırsakta kitleye dönüşüyor
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Beşiktaş 45 dakikada fişi çekti!
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        Yenidoğan çetesi hakkında neler biliniyor? Çetenin lideri, yöneticileri ve üyeleri kimler? Hangi hastaneler kapatıldı?
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        L’Etape Türkiye by Tour de France'da şampiyon belli oldu
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Scholz'un Türkiye mesajları Alman basınında
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        Kötü kolesterol nedir ve nasıl düşürülür?
        "Milli bir gurur"
        "Milli bir gurur"