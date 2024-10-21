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        Haberler Dünya Ortadoğu "İsrail, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor" iddiası | Dış Haberler

        "İsrail, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor" iddiası

        İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin, 1 Ekim'deki füze saldırısına karşılık İran'a büyük bir saldırıya hazırlandığını iddia etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 00:57 Güncelleme: 21.10.2024 - 01:00
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        "İsrail, İran'a büyük bir saldırıya hazırlanıyor" iddiası
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        İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini açıklamadığı İsrailli yetkiliden naklettiği haberde, İsrail'in İran'a karşı büyük bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü.

        AA'nın aktardığı habere göre; hazırlıkların, İran'dan gelmesi muhtemel cevaba göre savunma sistemlerinin tahkimini de içerdiği belirtildi.

        İsrail'de bu akşam toplanacak güvenlik kabinesinde büyük olasılıkla Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a bu saldırının ne zaman ve nasıl olacağına ilişkin karar alma yetkisi verileceği kaydedildi.

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

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