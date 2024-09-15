Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER

Bordo-mavili takım, yeni teknik direktörü Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk maçına çıkacak. Kariyerinde 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Güneş, 2015-2019 ve 2022-2023'te Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

Yeni hocasıyla çıkacağı karşılaşmayı kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen bordo-mavililer, alınacak iyi sonuçla hem taraftarıyla barışmayı hem de çıkışını başlatmayı hedefliyor.