Ünlü oyuncular; kariyerlerine uluslararası kimlik kazandıramadılar

Murat Han, oyunculuk yapmak için gittiği Hollywood'un iç yüzünden bir kesit sundu. Han, birçok oyuncunun hayalini kurduğu Hollywood ile ilgili olarak; "Türk olduğunuzda üçüncü sınıf görülüyorsunuz" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bunun nedeni, Murat Han'ın dediği gibi "Türklerin üçüncü sınıf görülmesi mi?

Türk oyuncular, bu nedenle mi yurt dışına açılamıyor?

ABD'den sonra en çok dizi ihraç eden ülke olmamıza rağmen oyuncularımız, başta Hollywood yapımları olmak üzere sinema sektörü güçlü olan ülkelerin filmlerinde rol alamıyor.

Bizim oyuncularımız; Türkiye'de garanti varken riski göze almayıp; "Taş, yerinde ağırdır" mı diyorlar?

Uluslararası bağlantıları olan menajer olmamasından mı kaynaklanıyor?

Aslında her ikisinin payı da büyük.

Nedeni ne olursa olsun; her oyuncu, yönetmen, senarist ve görüntü yönetmeni Hollywood filminde çalışmanın hayalini kurar.

