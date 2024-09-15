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        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 11:02 Güncelleme: 15.09.2024 - 11:02
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        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

        Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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        Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla haftaya lider olarak girdi.

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        Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.

        Kasımpaşa bu sezon ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.

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        MUHTEMEL 11'LER

        KASIMPAŞA: Giannotis, Winck, Opoku, Yasin, Rodrigues, Gökhan, Sadiku, Hajradinovic, Aytaç, Ben Ouanes, Nuno Costa

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        FENERBAHÇE: Livakovic, Mert, Çağlar, Becao, Oosterwolde, İsmail, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

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