Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Jose Mourinho'nun ekibi, topladığı 10 puan ve maç fazlasıyla haftaya lider olarak girdi.
Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu'nun cezası devam ediyor. TÜMOSAN Konyaspor ile ligin ilk haftasında oynanan müsabakanın ardından 7 maç ceza alan Uğurlu, Fenerbahçe maçında takımının başında olamayacak.
Kasımpaşa bu sezon ligde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puan topladı ve 8. sırada bulunuyor.