Fransa'da binlerce kişi tecavüz mağduru "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
Fransa'da binlerce kişi, 10 yıl boyunca eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığı ortaya çıkan ve ülkede cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline gelen Gisele Pelicot'u desteklemek için sokaklara çıktı
Fransa'da Eylül ayının başında başlayan tecavüz davası tüyleri ürpetmişti. Gisele Pelicot isimli kadının, 10 yıl boyunca eşi tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığı ortaya çıkmıştı.
Bu ayın başlarında eşi Dominique Pelicot’un yargılanmaya başlamasından bu yana hikayesi Fransa'da büyük etki yarattı. 72 yaşındaki Pelicot, cesaretin, dayanıklılığın ve cinsel şiddete karşı mücadelenin sembolü haline geldi.
"UTANÇ TARAF DEĞİŞTİRMELİ"
Fransa'nın başkenti Paris'te ve ülkenin dört bir yanında dün akşam bir araya gelen binlerce kişi Gisele Pelicot ve tüm tecavüz mağdurlarını destek amacıyla gösteri düzenledi.
Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, "Gisellee destek”, "Utanç taraf değiştirmeli” ve "Mağdurlar, size inanıyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.
Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçti.
Avukatları, Aralık ayına kadar sürecek olan yargılamanın kamuya açık gerçekleşmesinin onun kararı olduğunu ve böylece uyuşturucu verilerek cinsel saldırıya uğrayan kadınların durumuna dikkat çekmeyi amaçladığını söylüyor.
71 yaşındaki Dominique Pelicot, çiftin evinde 10 yıl boyunca 80’den fazla erkeğin eşine tecavüz etmesini teşvik etmekle suçlanıyor.
Dava kapsamında cinsel saldırıya katılmakla suçlanan 50 erkek daha yargılanıyor.
*Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.