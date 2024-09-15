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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor! | Son dakika haberleri

        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!

        Tekirdağ'daki darp ve cinsel istismar dehşetinde hastaneye kaldırılan Sıla bebeğin son durumu öğrenildi. Kan donduran olayda bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 12:12 Güncelleme: 15.09.2024 - 12:19
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        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

        AA'da yer alan habere göre Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavisi devam ediyor.

        Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Anne B.Y, 8 Eylül'de kızının "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesine götürmüş, muayene sonrası bebek beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle aynı gün Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

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        Soruşturma kapsamında anne B.Y, B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö, komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Sıla Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi de devlet korumasına alınmıştı. Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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        #Son dakika haberler
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