15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dün ikinci kez gözaltına alınan Salim Güran’ın 15 yaşındaki işçisi R.A, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan Salim Güran YENİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI Salim Güran’ın ses kaydı aldığı ve sildiği telefon görüşmelerinin kaydının geri getirilmesinin ardından, R.A. ile Kürtçe yapılan bir konuşması soruşturma dosyasına girdi. Geri getirilen ve dikkat çeken o konuşmada Salim, R.A.’ya "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta" ve R.A. ise "Tamam henüz bende değil. Tamam daha ölmemiş" diye konuşuluyor. REKLAM BİLİRKİŞİ RAPORU ÇIKTI Kürtçe yapılan bu görüşmenin analizi bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi yaptığı bu çözümü savcılığa gönderdi. Savcılık da saat 18.38’da yapılan bu konuşmanın içeriğini, dün ifadesi alınan Salim Güran’a sordu.

SALİM GÜRAN CEVAP VERDİ Salim Güran bu konuşmaya "Bahsetmiş olduğunuz görüşme içeriğini hatırladım. Ben bahse konu mısır arazisinin sulamasını yaparken kullandığım trafonun elektriğini bazen kaçak yapmak için bir alet kullanıyordum. Olay günü de o aleti R.A.'ya bırakmış olduğum taş dibinden alması için aradım. Görüşme içeriği tamamen bununla alakalıdır. Narin'in ölümü ile herhangi bir ilgisi yoktur" diye cevap verdi. R.A.’YA İKİNCİ KEZ SORULDU Yapılan soruşturma kapsamında, 24 kişinin ilk gözaltına alındığı listede R.A. da bulunuyordu. İlk gözaltındaki soruşturmayla ilgili 12 Eylül günü alınan ifadesinde, savcılık Salim Güran ile yaptığı bu telefon kaydı konuşmasını sordu. "Hatırlamıyorum" diyen R.A. serbest kaldıktan bir gün sonra yeniden gözaltına alındı. Salim Güran’ın ifadesinin ardından R.A.’nın da ikinci kez ifadesi alındı. REKLAM "ARAMIZDA BÖYLE KONUŞMAYI HATIRLAMIYORUM" Soruşturmayı sürdüren savcı R.A.’ya “Daha önceki ifadesinde hatırlamadığını söylediği telefon görüşmesine ilişkin bilirkişi raporu ve Salim Güran'ın 13/09/2024 tarihinde alınan ifadesi okunarak 'Bu görüşmeyi anlatınız' diye sordu. R.A. bu soruya “Ben kesinlikle dediğim gibi aramızda böyle bir konuşma hatırlamıyorum. Ben böyle bir kaçak elektrik cihazı hiç görmedim. Hiç duymadım. Aramızda kesinlikle böyle bir konuşma geçmedi. Ben önceki ifademde de dediğim gibi suçlamaları kabul etmiyorum. Olayla ilgili kesinlikle bilgim ve görgüm yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.