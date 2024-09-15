Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!

Türkiye Narin Güran cinayetine kilitlendi. 8 yaşındaki Narin'in kaybolduktan 19 gün sonra dere kenarında, çuval içinde cansız bedeni bulundu. Tüm Türkiye yasa boğuldu. Bu Türkiye’de işlenen ilk çocuk cinayeti değildi. Birçok çocuk, bir hiç uğruna katledildi. Bunlardan biri de 2016 yılında İstanbul’da işlenen bir vahşetti.

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK KAYIP

Tarih yaprakları 9 Mart 2016’yı gösteriyordu. Akşam saatlerinde polis karakoluna giden anne ve baba 10 yaşlarındaki erkek çocuklarından haber alamadıklarını belirterek endişelerini bildirdi. 10 yaşındaki çocuklarının okul sonrası eve gelmediğini ve tüm aramalara rağmen çocuklarını bulamadıklarını belirttiler.

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“ARAMALARA BAŞLANDI”

Çocuk kaybı olduğu için kayıp şikayeti karakol tarafından Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Çocuk Şube Müdürlüğü, çalışma başlattı. Ancak okuldan çıktığı tespit edilen küçük çocuğun izine rastlanılamadı. İş giderek ciddileşmeye başladı. Devreye Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri de girdi.

“ENDİŞE ETMEK GEREKİRDİ” O dönem Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde emeklilik için son günlerini yaşayan kayıp şahıslar uzmanı Eşref Şahin, arkadaşlarının çalışma başlattığını belirterek “Arkadaşlarımız, anne ve babasının ifadesini aldı. İnceledi. Çocuğun okula gittiği kesindi. Ancak okuldan öğleden sonra çıktıktan sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yetişkin biri olmadığı için birkaç gün geçmişse o çocuğun hayatında endişe etmek lazım. Çünkü bu bir çocuktu” dedi. CİNAYET EKİPLERİ DE DOSYAYA BAKMAYA BAŞLADI Küçük çocuğun kaybı gündem oldu. Çocuğun okulu, Aydos ormanlık alanlarına yakındı. Acaba okuldan çıktıktan sora ormanlık alana mı gitti de kaybolmuştu? Yoksa kaçırılıp ormanlık alana götürülüp öldürüldü mü? Tüm bunların cevabını devreye girecek olan en ağır kısım olarak bilinen cinayet masası verecekti. Günler geçmiş küçük çocuktan hiç iz bulunamayınca devreye Cinayet Masası girdi. REKLAM ANNE VE BABANIN İLİŞKİLERİNE BAKILDI Küçük çocuğun bulunması için birçok vatandaş da seferber oldu. Ormanlık alan arama köpeklerinin yardımıyla da karış karış arandı ancak küçük çocuğa ait hiçbir iz bulunamadı. Kayıp uzmanı emekli polis memuru Eşref Şahin, dosyaya tanıdık bir ismin bakmaya başladığını söyleyerek “Cinayet masasının amiri bizim kayıplarda birlikte çalıştığımız çok başarılı amirimiz Oktay Kapsız'dı. Oktay amirimiz hem kaçırılma soruşturmalarında, hem kayıplar hem de cinayet konularında uzman biriydi. Oradaki arkadaşlarımız hemen anne ve babanın profilini ortaya çıkardı. Tüm ihtimaller değerlendirilmek zorundaydı. Neydi bunlar, acaba çocuk, anne veya babasının bir yasak ilişkisi sonucu kaçırılmış olabilir miydi? Ya da fidye için. Fidye için olsaydı aile aranırdı. Bu elendi" ifadelerini kullandı. ŞÜPHELİ TELEFON KAYITLARI Bu arada okul çıkışını gören güvenlik kamera görüntüsünde küçük çocuğun okuldan çıkıp tek başına yürüdüğü görülmüştü. Tek görüntü buydu. Ancak sonrası bilinmiyordu. Anne ve babanın telefon kayıtları incelendi. İncelemelere göre anne olay günü sabah 10.00 sıralarında bir kişiyle tam 574 saniye telefon görüşmesi yapmıştı. Bu numara mercek altına alındı. DİKKAT ÇEKEN SERVİS ŞÖFÖRÜ Şahin, yapılan çalışmalarda dikkat çeken kayıtlara ulaşıldığını belirterek “Elde edilen bu telefon numarası okul servisinin şoförüne ait çıktı. Geçmişe yönelik yapılan çalışmalarda, annenin bu adamla çok sık görüştüğünü tespit ettiler arkadaşlarımız. Bir süre sonra annenin bu servis şoförüyle ilişkisi olduğunu öğrenildi. İşte bu çok önemli bir ipucu oldu. Çünkü ekip arkadaşlarımız izleyecekleri bir yol buldu" dedi.