İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
İstanbul TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Bağcılarda TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Sürücülerin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araç da bu araçlara ve sürücülere çarptı.
Kaza nedeniyle A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.
Ağır yaralanan N.G. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralılardan H.G'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.
Araçların çekiciyle kaldırılması ve yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.