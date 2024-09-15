Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı | Son dakika haberleri

        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı

        İstanbul TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 6 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 15.09.2024 - 10:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Bağcılarda TEM Otoyolu'nun İSTOÇ mevkisi Ankara istikametinde henüz belirlenemeyen bir nedenle 3 aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

        Sürücülerin kazaya ilişkin tutanak tuttuğu sırada aynı yönde ilerleyen 3 araç da bu araçlara ve sürücülere çarptı.

        Kaza nedeniyle A.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince çevre hastanelere sevk edildi.

        Ağır yaralanan N.G. hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı. Yaralılardan H.G'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki 3 şerit kapatılırken trafik akışı süre tek şeritten sağlandı.

        Araçların çekiciyle kaldırılması ve yol temizliğinin ardından trafik akışı normale döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Kasımpaşa - Fenerbahçe | MUHTEMEL 11'LER
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        Narin'i hatırlattı! 10 yaşındaydı, vahşice katledildi!
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Denizlerin dibindeki görünmez tehlike: Ekosistem tehlike altında
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Asılsız ihbarlar ve yanlış ifadeler kayıtlara geçti
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        Talihsiz kaza! Merdiven boşluğuna düştü
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı