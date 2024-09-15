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        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!

        Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre Marmara ve Ege ile Batı Karadeniz'deki bazı kentlerde bugün yerel kuvvetli yağış bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2024 - 09:21 Güncelleme: 15.09.2024 - 09:21
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        Türkiye'nin batısı sağanak yağışlı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara (Çanakkale hariç), Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

        Diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Akdeniz kıyılarında güney ve batılı yönlerden, Kastamonu ve Samsun kıyılarında kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 25°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 32°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 28°

        Antalya

        Güneşli 30°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 29°

        Bursa

        Parçalı Bulutlu 24°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 26°

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yapılan son değerlendirmelere göre Zonguldak, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu ve İstanbul çevreleri ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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