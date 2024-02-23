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        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır hale geldi (2)

        ÖĞRENCİTOPLULUKLARIYLA BULUŞTU YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trakya Üniversitesi'ndeki Trakya Üniversiteler Birliği ve Senato toplantısının ardından kentteki Selimiye Camisi'nde bulunan Bedesten Çarşısı'nı gezerek esnafla sohbet etti. Daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyathane açılışına katılan Özvar, ardından Balkan Kongre Merkezi'nde öğrenci topluluklarıyla buluştu. Kongre merkezinde 'Akademisyen Sanatçılar' isimli baskı resim sergisinin açılışını da yapan Özvar'a topluluklar ziyaretinde üniversitede okuyan uluslararası öğrenciler Kırgızistan'ın yöresel kıyafeti Şapan'ı giydirdi. 'EDİRNE KIRMIZISI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KURULACAK' Edirne Kırmızısı araştırmalarıyla ilgili stantta öğretim görevlilerinden bilgi alan Özvar, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Üniversite bünyesinde Edirne Kırmızısı Araştırma Merkezi kurulması kararını aldıklarını söyleyen Özvar, "Burada yaptığımız gözlemler bize Trakya Üniversitesi'nin bu sözünü ettiğimiz hizmetlerin yanı sıra ülkeyi ve geniş, daha geniş bir coğrafyaya niş alanlar da hizmet edebileceğini gösteriyor. İşte Edirne Kırmızısı bu alanlardan bir tanesidir. Üniversitemizde bazı öğretim elemanlarımız Edirne Kırmızısı bitkisi üzerinden yaptığı çalışmalarla mütevazı adımlar atmak suretiyle sanayi veya endüstriye dönüşebilecek çalışma başlatmış bulunuyorlar. Biz üniversite olarak yani Trakya Üniversitesi'nin bu çalışmaları tabir caizse daha bir üst lige çıkartmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla rektörümüz Erhan Bey'le yaptığımız müzakerelerde Edirne Kırmızısı ilgili olmak üzere bir uygulama araştırma merkezinin kurulması ve bu merkezde çok farklı alanlardan gelen bilim insanlarını bir araya toplamak suretiyle gerek tekstil gerek sanayi gerek kimya gerek diğer alanlar, sağlık ve diğer alanlarda Edirne Kırmızısını dünyaya ve ülkemize tanıtmasını arzu ediyoruz. İnanıyorum ki inşallah kuracağımız bu araştırma ve uygulama merkeziyle Edirne Kırmızısı üzerine yapılan çalışmalar çok daha kaliteli hale gelecek" dedi. 'EDİRNE GÜLÜ İLE İLGİLİ DE BİR MERKEZ KURULACAK' Edirne Kırmızısı'nın yanı sıra üniversite bünyesinde bir de Edirne Gülü ile ilgili araştırma ve uygulama merkezi kurulması kararını aldıklarını anlatan Özvar, "Trakya üniversitemizde biz Edirne Kırmızısının yanı sıra Edirne Gülü üzerine de bir araştırma uygulama merkezi kuracağız. Yükseköğretim Kurulu olarak Edirne gülünün yetiştirilmesi, büyütülmesi, bundan ürün elde edilmesi ve bu ürünlerin sanayiye kazandırılması gibi bir amaçla inşallah üniversitemiz bu alanda ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Nasıl Isparta'da bu alanda çok güçlü çalışmalar yapılıyor ve bu alanda önemli çıktılar elde ediliyorsa aynı benzer çalışmayı yine dostane, kardeşhane bir şekilde Edirne'de Trakya Üniversitemizin de yapacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Trakya Üniversitemiz artık yeni yeni yollar, yeni araştırma alanları üzerinde ihtisaslaşmak suretiyle ülkemizin yüksek öğretim ile bilim ve teknoloji kapasitesini önemli katkılar sağlayacak inancını taşıdığımı sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 20:57 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:00
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        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır hale geldi (2)
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        ÖĞRENCİTOPLULUKLARIYLA BULUŞTU YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trakya Üniversitesi'ndeki Trakya Üniversiteler Birliği ve Senato toplantısının ardından kentteki Selimiye Camisi'nde bulunan Bedesten Çarşısı'nı gezerek esnafla sohbet etti. Daha sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyathane açılışına katılan Özvar, ardından Balkan Kongre Merkezi'nde öğrenci topluluklarıyla buluştu. Kongre merkezinde 'Akademisyen Sanatçılar' isimli baskı resim sergisinin açılışını da yapan Özvar'a topluluklar ziyaretinde üniversitede okuyan uluslararası öğrenciler Kırgızistan'ın yöresel kıyafeti Şapan'ı giydirdi. 'EDİRNE KIRMIZISI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KURULACAK' Edirne Kırmızısı araştırmalarıyla ilgili stantta öğretim görevlilerinden bilgi alan Özvar, yapılan çalışmaları değerlendirdi. Üniversite bünyesinde Edirne Kırmızısı Araştırma Merkezi kurulması kararını aldıklarını söyleyen Özvar, "Burada yaptığımız gözlemler bize Trakya Üniversitesi'nin bu sözünü ettiğimiz hizmetlerin yanı sıra ülkeyi ve geniş, daha geniş bir coğrafyaya niş alanlar da hizmet edebileceğini gösteriyor. İşte Edirne Kırmızısı bu alanlardan bir tanesidir. Üniversitemizde bazı öğretim elemanlarımız Edirne Kırmızısı bitkisi üzerinden yaptığı çalışmalarla mütevazı adımlar atmak suretiyle sanayi veya endüstriye dönüşebilecek çalışma başlatmış bulunuyorlar. Biz üniversite olarak yani Trakya Üniversitesi'nin bu çalışmaları tabir caizse daha bir üst lige çıkartmasını arzu ediyoruz. Bu amaçla rektörümüz Erhan Bey'le yaptığımız müzakerelerde Edirne Kırmızısı ilgili olmak üzere bir uygulama araştırma merkezinin kurulması ve bu merkezde çok farklı alanlardan gelen bilim insanlarını bir araya toplamak suretiyle gerek tekstil gerek sanayi gerek kimya gerek diğer alanlar, sağlık ve diğer alanlarda Edirne Kırmızısını dünyaya ve ülkemize tanıtmasını arzu ediyoruz. İnanıyorum ki inşallah kuracağımız bu araştırma ve uygulama merkeziyle Edirne Kırmızısı üzerine yapılan çalışmalar çok daha kaliteli hale gelecek" dedi. 'EDİRNE GÜLÜ İLE İLGİLİ DE BİR MERKEZ KURULACAK' Edirne Kırmızısı'nın yanı sıra üniversite bünyesinde bir de Edirne Gülü ile ilgili araştırma ve uygulama merkezi kurulması kararını aldıklarını anlatan Özvar, "Trakya üniversitemizde biz Edirne Kırmızısının yanı sıra Edirne Gülü üzerine de bir araştırma uygulama merkezi kuracağız. Yükseköğretim Kurulu olarak Edirne gülünün yetiştirilmesi, büyütülmesi, bundan ürün elde edilmesi ve bu ürünlerin sanayiye kazandırılması gibi bir amaçla inşallah üniversitemiz bu alanda ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Nasıl Isparta'da bu alanda çok güçlü çalışmalar yapılıyor ve bu alanda önemli çıktılar elde ediliyorsa aynı benzer çalışmayı yine dostane, kardeşhane bir şekilde Edirne'de Trakya Üniversitemizin de yapacağına inanıyoruz. Dolayısıyla Trakya Üniversitemiz artık yeni yeni yollar, yeni araştırma alanları üzerinde ihtisaslaşmak suretiyle ülkemizin yüksek öğretim ile bilim ve teknoloji kapasitesini önemli katkılar sağlayacak inancını taşıdığımı sizlerle paylaşmak istiyorum" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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