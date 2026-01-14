Habertürk
        Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 14.01.2026 - 22:03 Güncelleme: 14.01.2026 - 22:03
        Edirne'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Edirne'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Havsa-Edirne kara yolunda E.K.T. idaresindeki 22 UP 522 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve araçtaki T.Z.B, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan T.Z.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

