Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan Miraç Kandili mesajı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.



Gencan, mesajında, Edirnelilerin ve İslam aleminin kandilini kutladı.



Miraç Kandili'nin manevi dünyada eşsiz bir yeri olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:



"Mübarek üç ayların içerisinde bizleri kucaklayan Miraç Kandili'ne bir kez daha erişmenin huzurunu yaşıyoruz. Bu özel gece, bizlere dargınlıkları unutmayı, birbirimize daha sıkı sarılmayı ve hoşgörüyü hatırlatır. Şehrimizin tarihi dokusundaki o kadim ruhla birleşen kandil bereketinin, tüm hanelere huzur getirmesini diliyorum.





Dünyada barışın ve adaletin egemen olduğu, acıların yerini umuda bıraktığı bir gelecek en büyük temennimizdir. Bu kutlu gecede yapılan tüm duaların kabul olmasını diliyor, başta Edirneli hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni en içten duygularımla tebrik ediyorum."









