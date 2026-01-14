Edirne polisi aranan 2 hükümlüyü İstanbul'da yakaladı

Edirne polisi, hakkında 79 yıl 6 ay ile 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakaladı.



Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda "bilişim sistemleri dolandırıcılığı", "resmi belgede sahtecilik", "görevi kötüye kullanma", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından 33 aranma kaydı, 79 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü İstanbul'da koordineli yürütülen çalışma sonunda yakalandı.



Edirne polisi, "dolandırıcılık, "özel belgede sahtecilik", "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından 8 dosyadan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü de İstanbul'da yakaladı.





"Hırsızlık" suçundan 20 yıl 4 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de Edirne'de yakalandı.





Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

