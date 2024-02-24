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        Edirne TKDK İrtibat Ofisinin açılışı yapıldı

        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 09:27 Güncelleme: 24.02.2024 - 09:31
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        Edirne TKDK İrtibat Ofisinin açılışı yapıldı
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        Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İrtibat Ofisinin açılışı yapıldı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, TKDK tarafından, 2009 yılından bu yana 42 ilde uygulanan IPARD programı desteklerin 81 ile yaygınlaştırılması kapsamında, 2024 yılı itibari ile tüm Türkiye' de uygulamaya geçecek.

        Bu kapsamda Edirne'de TKDK Edirne İrtibat Ofisinin açılışı yapıldı.

        Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal, açılışta, TKDK Edirne İrtibat Ofisinin faaliyete geçmesi ile Edirne’deki yatırımcıların gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili yatırımlarında IPARD hibe desteklerinden faydalanabilmelerinin memnuniyet verici bir gelişme olduğunu belirtti.

        TKDK Çanakkale İl Koordinatörü Hasan İskender, hali hazırda yürütülen faaliyetler ve desteklenecek sektörlerle ilgili bilgi verdi.

        Açılış törenine Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kamu kurum ve kuruluşları ile STK temsilcileri katıldı.

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