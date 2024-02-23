Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır hale geldi

        YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türk üniversiteleri, son yıllarda gerek ulusal, gerek uluslararası çevrelerde daha tanınır, daha görünür hale gelmeye başladı. Üniversitelerimizin, öncelikle yakın coğrafyamızda, sonra giderek uzaklaşan bir coğrafi alanda, daha da tanınır hale gelmesini arzu ediyoruz" dedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği'nin Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Birliğe üye üniversite rektörlerinin katıldığı toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özvar, Türk üniversitelerinin son yıllarda daha görünür ve tanınır hale gelmeye başladığını, üniversitelerin Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim diplomasisini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan kurumların başında geldiğini söyledi. Trakya Üniversiteler Birliği'nin, üniversiteler arasındaki akademik iş birliğini güçlendirip, eğitim-öğretimin kalitesini arttırmayı desteklediğini belirten Prof. Dr. Özvar, "Biz Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerin kendi aralarında tatlı bir rekabette olmasını istediğimiz kadar üniversitelerimizin birbiriyle iş birliği içerisinde olmasını da fevkalade önemli buluyoruz. Rekabetin iş birliğiyle birlikte yürümüş olması, üniversitelerimizin eğitim öğretim kalitesine, akademik faaliyetlerin üretkenliğine fevkalade önemli katkı veriyor. Bu bakımdan tatlı rekabetle birlikte, birlikte çalışmak, birlikte yürümek en az rekabet kadar önemli. Bu bakımdan üniversitelerimizin bu birliklerini, Yükseköğretim Kurulu olarak desteklediğimizi burada sizlerle paylaşmak isterim" dedi. 'ÜNİVERSİTELERİN BALKAN COĞRAFYASIYLA DAHA SIKI İŞ BİRLİKLERİ KURMASINI ARZU EDİYORUZ' Prof. Dr. Özvar, açıklamasında, "Trakya Üniversiteler Birliği'nin Yükseköğretim Kurulu'nun temel amaçlarından bir tanesine çok önemli bir katkı verdiğini düşünüyoruz. O da uluslararasılaşmak, yani üniversitelerimizin kendi bulunduğu muhitin dışında, ülkemizin sınırları dışında diğer üniversitelerle, diğer akademik çevrelerle etkileşim içine girmesine en çok hizmet eden birliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Başta Trakya Üniversitesi olmak üzere diğer üye üniversitelerimizin bilhassa Balkan coğrafyasında bulunan üniversitelerle olan münasebetleri fevkalade takdire şayan bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak birlik üyesi üniversitelerimizin bilhassa Balkan coğrafyasında üniversitelerle daha sıkı iş birlikleri kurmalarını arzu ediyoruz. Başta sağlık olmak üzere bilişim ve mühendislik alanında bu coğrafyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliği yapmalarını teşvik ediyoruz. Bundan sonra da Yükseköğretim Kurulu olarak sözünü ettiğim bu üç alanda üniversitelerimizin Balkan üniversiteleriyle olan ilişkilerinin arttırılması hususunda daha yakın temasların ve ortak çalışmaların ortaya konulması konusunda her türlü idari ve kurumsal desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Özvar, konuşmasında, "Türk üniversiteleri, son yıllarda gerek ulusal, gerek uluslararası çevrelerde daha tanınır, daha görünür hale gelmeye başladı. Bunun burada kalmamasını, üniversitelerimizin öncelikle yakın coğrafyamızda, sonra giderek uzaklaşan bir coğrafi alanda daha da tanınır hale gelmesini arzu ediyoruz. Bilhassa Balkan coğrafyasında bu bölgelere daha fazla sayıda öğrencinin gelerek burada eğitim almasını, yetişmesini arzu ediyoruz. Bununla alakalı olmak üzere almış olduğumuz bazı tedbirleri uygulamaya koymuş olduğumuzu da sizlerle paylaşmak arzu ederim. Yükseköğretim, ülkemizin en önemli alanlarından bir tanesidir. Üniversitelerimiz bu alanda devletimize ve ülkemize hizmet etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu hizmetlerin devam edeceğine inanıyoruz" dedi. 'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ' Prof. Dr. Özvar, açıklamasının devamında, "Türkiye'nin yumuşak güçlerinden bir tanesi, inanıyoruz ki üniversitelerdir. Üniversiteler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim diplomasisini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan kurumların başında gelmektedir. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak bilim diplomasisinin Türk diplomasisi içerisinde son yıllarda giderek artan ağırlığını görüyoruz ve bunu destekliyoruz. Bundan sonra da bilim diplomasisi alanında üzerimize düşen bütün görevleri, bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi, bundan sonra da getireceğimizi sizlerle paylaşmayı arzu ederim" ifadelerini kullandı. Birlik toplantısı, Prof. Dr. Özvar'ın açıklamalarının ardından, basına kapalı olarak yapıldı. Prof. Dr. Özvar, Trakya Üniversitesi'nin Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen senato toplantısına da katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 13:21 Güncelleme: 23.02.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK Başkanı Özvar: Üniversiteler ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır hale geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Türk üniversiteleri, son yıllarda gerek ulusal, gerek uluslararası çevrelerde daha tanınır, daha görünür hale gelmeye başladı. Üniversitelerimizin, öncelikle yakın coğrafyamızda, sonra giderek uzaklaşan bir coğrafi alanda, daha da tanınır hale gelmesini arzu ediyoruz" dedi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği'nin Edirne'de Trakya Üniversitesi'nde gerçekleştirilen toplantısına katıldı. Birliğe üye üniversite rektörlerinin katıldığı toplantı öncesi değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Özvar, Türk üniversitelerinin son yıllarda daha görünür ve tanınır hale gelmeye başladığını, üniversitelerin Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim diplomasisini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan kurumların başında geldiğini söyledi. Trakya Üniversiteler Birliği'nin, üniversiteler arasındaki akademik iş birliğini güçlendirip, eğitim-öğretimin kalitesini arttırmayı desteklediğini belirten Prof. Dr. Özvar, "Biz Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerin kendi aralarında tatlı bir rekabette olmasını istediğimiz kadar üniversitelerimizin birbiriyle iş birliği içerisinde olmasını da fevkalade önemli buluyoruz. Rekabetin iş birliğiyle birlikte yürümüş olması, üniversitelerimizin eğitim öğretim kalitesine, akademik faaliyetlerin üretkenliğine fevkalade önemli katkı veriyor. Bu bakımdan tatlı rekabetle birlikte, birlikte çalışmak, birlikte yürümek en az rekabet kadar önemli. Bu bakımdan üniversitelerimizin bu birliklerini, Yükseköğretim Kurulu olarak desteklediğimizi burada sizlerle paylaşmak isterim" dedi. 'ÜNİVERSİTELERİN BALKAN COĞRAFYASIYLA DAHA SIKI İŞ BİRLİKLERİ KURMASINI ARZU EDİYORUZ' Prof. Dr. Özvar, açıklamasında, "Trakya Üniversiteler Birliği'nin Yükseköğretim Kurulu'nun temel amaçlarından bir tanesine çok önemli bir katkı verdiğini düşünüyoruz. O da uluslararasılaşmak, yani üniversitelerimizin kendi bulunduğu muhitin dışında, ülkemizin sınırları dışında diğer üniversitelerle, diğer akademik çevrelerle etkileşim içine girmesine en çok hizmet eden birliklerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Başta Trakya Üniversitesi olmak üzere diğer üye üniversitelerimizin bilhassa Balkan coğrafyasında bulunan üniversitelerle olan münasebetleri fevkalade takdire şayan bir seviyede olduğunu söyleyebilirim. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak birlik üyesi üniversitelerimizin bilhassa Balkan coğrafyasında üniversitelerle daha sıkı iş birlikleri kurmalarını arzu ediyoruz. Başta sağlık olmak üzere bilişim ve mühendislik alanında bu coğrafyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliği yapmalarını teşvik ediyoruz. Bundan sonra da Yükseköğretim Kurulu olarak sözünü ettiğim bu üç alanda üniversitelerimizin Balkan üniversiteleriyle olan ilişkilerinin arttırılması hususunda daha yakın temasların ve ortak çalışmaların ortaya konulması konusunda her türlü idari ve kurumsal desteği vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Prof. Dr. Özvar, konuşmasında, "Türk üniversiteleri, son yıllarda gerek ulusal, gerek uluslararası çevrelerde daha tanınır, daha görünür hale gelmeye başladı. Bunun burada kalmamasını, üniversitelerimizin öncelikle yakın coğrafyamızda, sonra giderek uzaklaşan bir coğrafi alanda daha da tanınır hale gelmesini arzu ediyoruz. Bilhassa Balkan coğrafyasında bu bölgelere daha fazla sayıda öğrencinin gelerek burada eğitim almasını, yetişmesini arzu ediyoruz. Bununla alakalı olmak üzere almış olduğumuz bazı tedbirleri uygulamaya koymuş olduğumuzu da sizlerle paylaşmak arzu ederim. Yükseköğretim, ülkemizin en önemli alanlarından bir tanesidir. Üniversitelerimiz bu alanda devletimize ve ülkemize hizmet etmektedir. İnşallah bundan sonra da bu hizmetlerin devam edeceğine inanıyoruz" dedi. 'TÜRKİYE'NİN GÜCÜ' Prof. Dr. Özvar, açıklamasının devamında, "Türkiye'nin yumuşak güçlerinden bir tanesi, inanıyoruz ki üniversitelerdir. Üniversiteler, Türkiye Cumhuriyeti'nin bilim diplomasisini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan kurumların başında gelmektedir. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak bilim diplomasisinin Türk diplomasisi içerisinde son yıllarda giderek artan ağırlığını görüyoruz ve bunu destekliyoruz. Bundan sonra da bilim diplomasisi alanında üzerimize düşen bütün görevleri, bugüne kadar yerine getirdiğimiz gibi, bundan sonra da getireceğimizi sizlerle paylaşmayı arzu ederim" ifadelerini kullandı. Birlik toplantısı, Prof. Dr. Özvar'ın açıklamalarının ardından, basına kapalı olarak yapıldı. Prof. Dr. Özvar, Trakya Üniversitesi'nin Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen senato toplantısına da katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Böcek ilacından ölümde aileye şok!
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Sirkeci-Kazlıçeşme arasında yeni nesil ulaşım
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Yanağından makas alanı av tüfeğiyle vurdu!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        İhracat rekoru Ciner’in
        İhracat rekoru Ciner’in
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Uzayda nükleer güç ne anlama geliyor?
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        Eşi ve çocuğunun önünde fırça sapıyla müşteriyi dövdü!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "1 aydır görmüyor"
        "1 aydır görmüyor"
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Haksız ceza iddiasına fahri müfettişlerden yanıt
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        Suudi Arabistanlı modelden Türkiye mesajı
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri!
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        Bir günlük değer artışı BIST 100 toplamından fazla
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        "Bir ameliyat daha olacağım"
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Keser sapı vahşetinde flaş gelişme!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Ankara'da yaşamak Paris'ten zor!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        Damatlar Alman, gelinler Özbek!
        İşçiler için vergi indirimi
        İşçiler için vergi indirimi
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        Ütüyle yakıldı dehşeti yaşadı! Yazgül'ün yardım çığlığı
        İlk 'alo'nun 30. yılı
        İlk 'alo'nun 30. yılı

        Benzer Haberler

        YÖK Başkanı Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği'nin toplantısında konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar, Trakya Üniversiteler Birliği'nin toplantısında konuştu:
        YÖK Başkanı Özvar, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        YÖK Başkanı Özvar, Edirne Valisi Sezer'i ziyaret etti
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba, seçim çalışmalarını sürdü...
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan adayı İba, seçim çalışmalarını sürdü...
        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu, adaylıktan çekildi (2)
        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu, adaylıktan çekildi (2)
        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
        Edirne'de jandarma trafik ekipleri alkol denetimi yaptı
        Edirne'de jandarma trafik ekipleri alkol denetimi yaptı