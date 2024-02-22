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        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu, adaylıktan çekildi (2)

        CHP'NİNEDİRNE ADAYI FİLİZ GENCAN AKIN OLDU CHP'de Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'nun Genel Başkan Özgür Özel'le telefonda görüşmesinin ardından çekilme kararı alması sonucu, partide geçen hafta yapılan ön seçimde ikinci sırada yer alan avukat Filiz Gencan Akın, CHP'nin Edirne'de yeni belediye başkan adayı oldu. CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve il yönetimi akşam saatlerinde Edirne adliyesine giderek Filiz Gencan Akın'ın adaylık belgelerini teslim etti. Seçim kuruluna Akın'ın kendisi de destekçileriyle birlikte geldi. Belgelerin teslim edilmesinden sonra adliye önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Şükrü Ciravoğlu'nun çekilmesinin nedeninin sağlık sorunları olduğunu söyledi. Kahraman, "Biliyorsunuz Sayın Şükrü Ciravoğlu rahatsızlandı, dördüncü kez hastanede şu anda. Açıkçası biz de böyle olmasını istemezdik tabii ki ancak o süreçten sonraki dönemde Şükrü beyin kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşandı, bir stent takıldı. O stentten sonra da ritim bozukluğu oluştu. Tabii ki hekimlerimizin bileceği daha geniş çaplı sıkıntılar yaşandı. Bugün de Şükrü Bey, Genel Başkanımızla birlikte telefonda iki kez görüşmüşler. Bu süreçte sıkıntı olma ihtimaline karşılık Şükrü Bey, Genel Başkanımızla istişaresinden sonra adaylığını geri çekti. Noter aracılığıyla dilekçesini sundu. Bugün de burada bildirdik" dedi. 'BENİM İÇİN ÇOK YENİ BİR SÜREÇ' CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da, "Öncelikle benim için Şükrü Bey'in sağlığına kavuşması önceliğim. Bu süreçle ilgili çok üzülüyorum. Takdir edersiniz ki bu yeni gelişen olaylar birkaç saat içerisinde yaşadığımız bir süreç. Dolayısıyla hep birlikte yine yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Başkanımın da söylediği gibi bir şekilde toparlanacağız. Çok güçlüyüz, daha da güçleneceğiz. Bununla ilgili kapsamlı bir basın açıklaması da yapacağız. Çok yeni bir süreç benim için de. Hep beraber değerlendireceğiz. Bu arada başvurumuzu yaptık, devam eden bir sürecimiz olacak. Daha sonra netleşince hep beraber oturup konuşacağız" diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 19:26 Güncelleme: 22.02.2024 - 19:31
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        CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu, adaylıktan çekildi (2)
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        CHP'NİNEDİRNE ADAYI FİLİZ GENCAN AKIN OLDU CHP'de Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'nun Genel Başkan Özgür Özel'le telefonda görüşmesinin ardından çekilme kararı alması sonucu, partide geçen hafta yapılan ön seçimde ikinci sırada yer alan avukat Filiz Gencan Akın, CHP'nin Edirne'de yeni belediye başkan adayı oldu. CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı ve il yönetimi akşam saatlerinde Edirne adliyesine giderek Filiz Gencan Akın'ın adaylık belgelerini teslim etti. Seçim kuruluna Akın'ın kendisi de destekçileriyle birlikte geldi. Belgelerin teslim edilmesinden sonra adliye önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Samet Kahraman, Şükrü Ciravoğlu'nun çekilmesinin nedeninin sağlık sorunları olduğunu söyledi. Kahraman, "Biliyorsunuz Sayın Şükrü Ciravoğlu rahatsızlandı, dördüncü kez hastanede şu anda. Açıkçası biz de böyle olmasını istemezdik tabii ki ancak o süreçten sonraki dönemde Şükrü beyin kalbiyle ilgili bir sıkıntı yaşandı, bir stent takıldı. O stentten sonra da ritim bozukluğu oluştu. Tabii ki hekimlerimizin bileceği daha geniş çaplı sıkıntılar yaşandı. Bugün de Şükrü Bey, Genel Başkanımızla birlikte telefonda iki kez görüşmüşler. Bu süreçte sıkıntı olma ihtimaline karşılık Şükrü Bey, Genel Başkanımızla istişaresinden sonra adaylığını geri çekti. Noter aracılığıyla dilekçesini sundu. Bugün de burada bildirdik" dedi. 'BENİM İÇİN ÇOK YENİ BİR SÜREÇ' CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Filiz Gencan Akın da, "Öncelikle benim için Şükrü Bey'in sağlığına kavuşması önceliğim. Bu süreçle ilgili çok üzülüyorum. Takdir edersiniz ki bu yeni gelişen olaylar birkaç saat içerisinde yaşadığımız bir süreç. Dolayısıyla hep birlikte yine yolumuza yürümeye devam edeceğiz. Başkanımın da söylediği gibi bir şekilde toparlanacağız. Çok güçlüyüz, daha da güçleneceğiz. Bununla ilgili kapsamlı bir basın açıklaması da yapacağız. Çok yeni bir süreç benim için de. Hep beraber değerlendireceğiz. Bu arada başvurumuzu yaptık, devam eden bir sürecimiz olacak. Daha sonra netleşince hep beraber oturup konuşacağız" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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