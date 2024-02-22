Edirne'de jandarmadan öğrencilere eğitim

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri öğrencilere yönelik eğitimlerine devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı çocukları bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri tarafından Uzunköprü ilçesindeki Çöpköy İlkokulunda eğitim verdi.

Öğrenciler, çocukların suça sürüklenmemesi, zararlı alışkanlıklardan korunması, akran zorbalığı, 112 ihbar hattının doğru kullanılması, jandarma ve vatan sevgisi hakkında bilgilendirildi.

Eğitimin ardından çocuklara boyama kitabı hediye edildi.