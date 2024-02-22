Edirne'de asayiş

Aracın sürücüsüne "5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanunu"na muhalefetten 8 bin 322 lira para cezası uygulandı.

Ekipler, Havsa ilçesine bağlı Kuzucu köyünde bir araçta yaptığı aramada kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

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