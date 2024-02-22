Edirne'de gümrük kaçağı içki ve tütün operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban gişeleri ve kent merkezinde şüphelilerin araçlarında arama yaptı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi.

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