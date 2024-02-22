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        Edirne'deki tarihi hastane duvarı göçmen misafirlerinin yuvasıyla birlikte koruma altına alındı

        Edirne'de, yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı üzerindeki leylek yuvasıyla beraber koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 22.02.2024 - 11:30
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        Edirne'deki tarihi hastane duvarı göçmen misafirlerinin yuvasıyla birlikte koruma altına alındı
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        Edirne'de, yıkılma tehlikesi yaşayan tarihi Merkez Asker Hastanesi duvarı üzerindeki leylek yuvasıyla beraber koruma altına alındı.

        Osmanlı'dan miras kalan ve bugüne bir tek duvarı ulaşan Merkez Askeri Hastanenin korunması için Milli Saraylar Başkanlığınca çalışma başlatıldı.

        Edirne Sarayı'nın sınırları içerisindeki hastane alanından bugüne ulaşan 11 metre yüksekliğinde duvar kalıntısı, yıkılma tehlikesine karşı 58 ton çelik malzeme kullanılarak koruma altına alındı.Çalışmalar yapılırken duvardaki leylek yuvasına hassasiyetle yaklaşıldı. Bozulmadan korunan yuva leyleklerin girişine uygun olacak şekilde açık bırakıldı.

        Baharla birlikte Merkez Asker Hastanesi duvarı üzerindeki leylek yuvası göçmen misafirlerini ağırlayacak.

        - II. Abdülhamit'in emriyle 1889 yılında yaptırıldı

        II. Abdülhamit'in emriyle Osmanlı-Rus harbi sonrası 1889 yılında yaptırılan hastane, Balkan Savaşları sırasında çok sayıda hastaya hizmet verdi.

        Salgın hastanesi olarak da kullanılan hastane bir dönem çalıştırılmadı. 2. Dünya Savaşı'nda restore edilerek yeniden faaliyete geçen hastane önce Gemlik ardından Çankırı'ya taşındı.

        Hastane binası, daha sonra jandarma okulu olarak hizmet verdi, bir süre de boş kaldı. Bölgenin önemli askeri hastanelerinden olan tarihi yapı 1985 yılına kadar ayakta kaldı, bugüne ise sadece yıkık bir duvarı ulaştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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