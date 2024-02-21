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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediyesi Pazar Yeri'nin üzeri kapatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 18:03 Güncelleme: 21.02.2024 - 18:06
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        Keşan Belediyesi Pazar Yeri'nin üzeri kapatılacak.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık usul ile ihale edilecek kapatılma işinde teklifler elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

        Keşan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde teklifler açılacak ve ihaleye 15 Mart'ta saat 10.00’a kadar teklif verilebilecek.

        Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak ve yer tesliminden sonra iş, 300 takvim günü içinde teslim edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan için çok önemli bir işi daha başarma gururuna eriştikleri için mutlu olduğunu belirtti.

        Keşan ve bölgenin gelişimi için çok önemli bir hizmet ayağı olan pazar yerinin üzerinin kapatılması işini en kısa sürede tamamlayacaklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Hem Keşan hem de bölge halkına, şehre yakışır bir pazar yeri sunacağız. Esnafın rahatlıkla tezgahını açabileceği, halkın konforlu bir şekilde alışveriş yapabileceği, misafirlerin de güvenerek gelebileceği, şehrin ticari hacmini artıracak üzeri kapalı bir pazar yerine kavuşacak olmanın mutluluğunu taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Protokol imzalandı

        Trakya Üniversitesi ile Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında engelli çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda protokol imzalandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü binasının bir bölümünün, Edirne Özel Yürekler Halk Eğitimi Kurs Merkezi olarak Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne geçici tahsisine ilişkin protokol için imza töreni düzenlendi.

        Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, protokolün yetişkin otizmli bireylerin eğitimi konusunda oldukça önemli olduğunu belirtti.

        Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün oluşturacağı derslik ve atölyelerin, otizmli bireylerin gelişimine önemli katkı sunacağına inandığını dile getiren Tabakoğlu, "Desteğe ihtiyaç duyan evlatlarımızın en iyi şekilde eğitim almalarını, yeteneklerinin ortaya çıkarılmasını ve sosyal hayata katılımlarını çok önemsiyoruz. Trakya Üniversitesi olarak otizmli evlatlarımızın ve ailelerinin her zamanda yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı da Trakya Üniversitesi ile eğitim başta olmak üzere birçok iş birliğine imza attıklarını, protokolün Edirne’deki otizmli bireylerin topluma kazandırılması ve ailelerinin geleceğe yönelik kaygılarının giderilmesi anlamında önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        İmza törenine, Armağan Dönertaş Engelli Çocuklar Eğitim-Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Filiz Tuna ve Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç katıldı.

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