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        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 14:39 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:41
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        Edirne İl Özel İdaresinin köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
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        Edirne İl Özel İdaresi, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Yol yapım ekipleri çalışmaları kapsamında Süloğlu ile Tatarlar köyü arasında yer 1,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

        Ekipler çalışmalarını Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment ve Sarıdanişment köyleri arasındaki 2 kilometrelik yolda sürdürecek.

        Galeri
        Galeri

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