Edirne'de asayiş
Edirne'de bir otomobilde 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Edirne'de bir otomobilde 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uygulama sırasında M.K'nin kullandığı otomobilde arama yaptı.
Aramada 90 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü hakkında adli tahkikata başlandı.
- 123 şüpheli yakalandı
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 123 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda ekipler son bir haftada çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 123 şüpheli yakaladı.
Şüpheliler adli makamlara teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.