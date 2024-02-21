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        Anestezi profesörü KOSGEB desteğiyle "vücut ısısı takip ve ikaz cihazı" geliştirdi

        CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alkin Çolak, bebek ve çocukların vücut ısısını takip edecek ve ısı artığında aileye ya da doktora mesaj gönderebilecek cihaz geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:03 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:03
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        Anestezi profesörü KOSGEB desteğiyle "vücut ısısı takip ve ikaz cihazı" geliştirdi
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        CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alkin Çolak, bebek ve çocukların vücut ısısını takip edecek ve ısı artığında aileye ya da doktora mesaj gönderebilecek cihaz geliştirdi.

        Trakya Üniversitesi TEKNOPARK'ta şirket kuran Çolak, KOSGEB'in desteğiyle pek çok projeyi hayata geçirdi.

        Bu projelerden biri de bebek ya da çocukların vücut ısısını takip eden, ısının normal derecenin üzerine çıkması halinde durumu aile ya da doktora iletebilen cihaz oldu.

        Proje, KOSGEB'in Araştırma ve Geliştirme, İnovasyon Destek Programı kapsamında destek kazandı.

        Trakya TEKNOPARK'taki atölyesinde cihazı geliştiren Çolak, ürünü ergonomik boyda tasarlayıp satışını yapmayı amaçlıyor.

        - Yazılımla çalışıyor, mesajla bildirim yapıyor

        Çolak, AA muhabirine, çocuk ve bebeklerin vücut ısısının büyüklere göre daha kontrol edilebilir olması gerektiğini söyledi.

        Bu amaçla projesini hayata geçirdiğini belirten Çolak, "Cihaz anlık olarak çocuğun vücut ısısını ölçüp anneye, doktoruna telefon yoluyla mesaj gönderebiliyor. Çocuk ya da bebek ünitesi alına, koltuk altına ya da kasığa yapıştırılıyor ve sistem anlık olarak ana terminaldeki yazılım sayesinde bunu mesajla bildirebiliyor." dedi.

        Hem sesli hem de ışıklı uyarı veren cihazın ürün geliştirme aşamasından sonra okullarda ve kreşlerde kullanılabileceğini ifade eden Çolak, şu bilgileri verdi:

        "Çocuğa bu ısı ölçeri yapıştırıp tüm gün vücut ısı takiplerini yapabileceğiz. Herhangi bir sorun olduğunda anneye, doktoruna veya öğretmenine bilgi verebilecek bir sistem planladık. Cihazın ana terminali çocuğun bulunduğu merkeze konulabilir.

        İnternet bağlantısını sağlıyorsunuz ve cihaz size ölçümle ilgili mesaj ve internet üzerinden bilgi gönderebiliyor. Takibi bilgisayar üzerinden de yapabiliyorsunuz. Ayrıca bazı cerrahi servislerde vücut ısısı takibi belirli zamanlarda yapılır, bunu sürekli takip edemezsiniz ama bu cihazı hastanın koluna, anlına yapıştırdığınız zaman sürekli takip mümkün olur."

        Prof. Dr. Çolak, projeyle 5 yaşın altındaki çocuklarda yüksek ateşin oluşturabileceği sorunların önüne geçmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

        Çocukların yüksek ateş kaynaklı sara nöbeti geçirebileceğini belirten Çolak, "En büyük korkumuz çocuklarda ateşe bağlı sara nöbeti. Bu durum çocuğa çok ciddi sorunlar yaratabilir, hayatını dahi kaybedebilir. Bunu erken tespit etmemiz lazım. Bu cihaz sayesinde erken bilgi alabilmemiz mümkün olacak." dedi.

        Çolak, ürünü KOSGEB'in ürün geliştirme programına dahil edip, daha ergonomik hale getirerek pilot seçilen okul ve kreşte denedikten sonra satışa sunacaklarını kaydetti.

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