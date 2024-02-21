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        Edirne'de otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

        Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:04 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:17
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        Edirne'de otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        S.S.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda, aynı istikamette giden H.B. idaresindeki 31 ALK 660 plakalı tıra, ardından bariyere çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobildeki yolcu S.P.Ö, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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