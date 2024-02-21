Edirne'de otomobilin tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edirne'de otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
S.S.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolunda, aynı istikamette giden H.B. idaresindeki 31 ALK 660 plakalı tıra, ardından bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki yolcu S.P.Ö, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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