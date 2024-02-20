Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, müzenin 18 Mart'ta açılacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 13:29 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan Kent Müzesi Koordinatörü Aslı Avcı, müzenin 18 Mart'ta açılacağını belirtti.

        Avcı, Keşan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Andaç Gedik ile düzenlediği basın toplantısında, Keşan Kent Müzesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan başvurunun onaylanmasıyla özel müze statüsü kazandığını söyledi.

        2020 yılında çalışmalarına başlanan müzenin 18 Mart'ta açılışının gerçekleştirileceğini belirten Avcı, "Tek müze tasarladık iki müze çıkarttık. Alt kat, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin olduğu bir çarşı oluyor. Üst katta da Keşan’ın bir kronolojisi olacak. Keşan'ın basın tarihi, eğitim tarihi, gelenek ve görenekler, mutfak kültürü, göç gibi konular işlenecek. Çanakkale Savaşı’ndan bir kesit sunan odamız da olacak." diye konuştu.

        - Girişen, seminer hakkında üyeleri bilgilendirdi

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Meclis Üyesi Ahmet Girişen, Ankara’da düzenlenen seminer hakkında oda üyelerini bilgilendirdi.

        Girişen, 17-18 Şubat'ta Ankara’da düzenlenen seminerde, Keşan Gıda İhtisas OSB, İpsala Karma OSB ve devam eden diğer projeler hakkında TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nu bilgilendirip, coğrafi ürünlerden oluşan hediyeler verdiklerini belirtti.

        Eğitim ve seminerlere katılım sağlayarak sorumlu oldukları Keşan, İpsala ve Enez bölgelerine kaliteli hizmet vermenin çabası içerisinde olduklarını ifade eden Girişen, "Keşan TSO olarak aktif oda anlayışı ile güncel teknolojileri, yaşanan sektörel gelişmeleri, finansman alanındaki gündemi, sanayi çalışmalarını, inşaat, tarım ve ticaret alanlarını yakından takip ederek, yaşanacak sorun ve problemleri çözüme ulaştıracak lobicilik faaliyetlerimizi itina ile yürütmekteyiz." diye konuştu.

        - Jandarma dolandırıcılık yöntemlerini anlattı

        Edirne'de jandarma ekipleri vatandaşları dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Enez'in Şehitler, Abdurrahim ve Has köylerinde vatandaşları hırsızlık, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık ve saadet zinciri sistemi dolandırıcılığı konularında bilgilendirdi.

        Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

        - Jandarmanın eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor

        Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri sürüyor.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması ekipleri, Keşan'ın Çamlıca köyünde vatandaşlara temel trafik kuralları, reflektör, kask, yelek ve emniyet kemeri kullanımının önemi, traktör rops ve reflektör kullanımı ve motosiklet kullanımında uyulacak kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de Orhaniye köyünde aile içi şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek Kadın Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

        ​​​​​​​Bilgilendirme faaliyetlerinin süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        Ağaçlar köklerinden söküldü! O anlar kamerada! Dev hortum!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Yüksek yargıda seçim dönemi! Gözler yüksek yargıda
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek

        Benzer Haberler

        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 18 düzensiz göçmen yakalandı
        TBF 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası Edirne'de başladı
        TBF 16 Yaş Altı Kızlar Bölge Şampiyonası Edirne'de başladı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı
        Edirne'de FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla aranan zanlı tutuklandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        İpsala Gümrük Kapısı yakınındaki tır parkı, sürücülerin sıkıntılarını ortad...
        İpsala Gümrük Kapısı yakınındaki tır parkı, sürücülerin sıkıntılarını ortad...