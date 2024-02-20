Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İpsala Gümrük Kapısı yakınındaki tır parkı, sürücülerin sıkıntılarını ortadan kaldırdı

        Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Kapısı yakınındaki tır parkı, gümrük kapısı önünde zaman zaman oluşan tır yoğunluğunu ortadan kaldırırken sürücülere de pek çok imkan sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 09:41 Güncelleme: 20.02.2024 - 09:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İpsala Gümrük Kapısı yakınındaki tır parkı, sürücülerin sıkıntılarını ortadan kaldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yunanistan'a açılan İpsala Gümrük Kapısı yakınındaki tır parkı, gümrük kapısı önünde zaman zaman oluşan tır yoğunluğunu ortadan kaldırırken sürücülere de pek çok imkan sağlıyor.

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu 2021'de vefat eden İpsala Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Girgin'in adının verildiği tır parkı geçen yıl temmuz ayında hizmete girdi.

        İhraç yüklerini Avrupa'ya götüren tır sürücülerinin gümrük kapısı önünde yoğun dönemlerde oluşturduğu kuyruklar, 300 tır kapasiteli park alanı sayesinde ortadan kalktı.

        Tır parkına giren sürücüler çıkış sırası gelene kadar vakitlerini burada geçirip dinlenirken, market, kafeterya, lokanta, yöresel ürünler pazarı, mescit, berber, döviz bürosu, duş ve çamaşırhaneden de faydalanıyor.

        Park alanı yaz tatillerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilere de geliş ve dönüşte konforlu seyahat etme imkanı sağlıyor.

        - Sürücüler memnun

        İspanya'ya yük taşıyan tır sürücüsü Kadir Celep, tır parkında ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri bulabildiklerini söyledi.

        Tır parkının sürücülere pek çok kolaylık sağladığını belirten Celep, "Önceden hep yol boyunda sıra oluyordu. Artık öyle bir şey yok. Burası daha güvenli. Tüm ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. İyi ki yapmışlar. Yolda durduğumuz zaman kaza riski de oluyordu, bunu da yaşamıyoruz. Rahatça istirahatimizi de yapabiliyoruz." dedi.

        Bir başka sürücü Ali Yıldız ise park alanında dinlendikten sonra yola devam etme imkanına kavuştuklarını dile getirdi.

        Gümrük kapısı önündeki tır kuyruklarının artık yaşanmadığını anlatan Yıldız, "Park sayesinde olası kaza riski ortadan kalktı. Sırada beklerken düzensiz göçmenler araçlara girebiliyordu. Bu park alanı sayesinde şoförler artık daha rahat ediyor. Duş, tuvalet ve diğer ihtiyaçlarımızı burada karşılıyoruz."diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        30 suç kaydı vardı! Eşi boşanmak istedi! Firar edip tetiği bastı!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        Yatalak babanın yanında vahşet! Gürültü cinayeti!
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Fazla çalışmada birinciyiz
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        Erzincan'daki maden göçüğünde tutuklanan 6 kişinin ifadesi ortaya çıktı
        "Galibiyet güzel ama..."
        "Galibiyet güzel ama..."
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Hamza Dağ'dan Habertürk'e açıklamalar
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Fatih Terim'in rekorunu kırdı!
        Nafaka krizi
        Nafaka krizi
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 8 bin personel alınacak
        İstanbul’da dehşet
        İstanbul’da dehşet
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        "Evrenin en parlak cismi" keşfedildi
        Golcülerin gecesi!
        Golcülerin gecesi!

        Benzer Haberler

        Edirne'de tarihi çarşının aydınlatma camları kırıldı
        Edirne'de tarihi çarşının aydınlatma camları kırıldı
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 Bulgaristan vatandaşı...
        Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 Bulgaristan vatandaşı...
        TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        TIR'ın yakıt deposuna gizlenmiş 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Adli Yardım Protokolü yenilendi
        Adli Yardım Protokolü yenilendi
        Kapıkule'de bir tırın yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
        Kapıkule'de bir tırın yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
        Tarihi taş bina için bakanlık onay verdi; Edirne'nin tek kent müzesi oldu
        Tarihi taş bina için bakanlık onay verdi; Edirne'nin tek kent müzesi oldu