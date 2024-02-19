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        Kapıkule'de bir tırın yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda uyuşturucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:51
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        Kapıkule'de bir tırın yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırın yakıt deposunda uyuşturucu bulundu.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından Türkiye'ye giriş için sınır kapısına gelen bir tırda arama yaptı.

        Dedektör köpeğin de kullanıldığı arama sırasında tırın yakıt deposu araçtan söküldü.

        Ekiplerce kesilerek açılan yakıt deposunda 33 paket içerisinde, 3 kilo 450 gram kokain, 17 gram skunk, 16 kilo 650 gram uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ele geçirildi.

        Tırın sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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