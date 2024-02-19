Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de asayiş

        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 40 internet adresine erişim engellendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 13:30 Güncelleme: 19.02.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de asayiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de jandarmanın inceleyip Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirdiği 40 internet adresine erişim engellendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal devriye faaliyetleri kapsamında çok sayıda internet sitesini inceledi.

        Ekipler, yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu madde temini, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhşa aracılık, oltalama ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli paylaşım yapan 40 internet sitesi tespit etti.

        Sitelere erişim, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca engellendi.

        Siber dolandırıcılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.

        - Gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyünde bir araçta arama yaptı.

        Aramada gümrük kaçağı 8 oyun konsolu ve hard disk ele geçirildi.

        Olayla ilgili M.B, B.B. ve R.M.B gözaltına alındı.

        - Uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi gözaltına alındı

        Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan ilçesinde çeşitli adreslerde ve şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

        Aramalarda üzerinde uyuşturucu ele geçirilen S.D, V.C.K, H.K ve O.E. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Filistinlilere ramazanda Mescid-i Aksa kısıtlaması
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Otomobil park halindeydi! Gölette feci son!
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        NBA All-Star'da rekorlar gecesi!
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Anne, babalar dikkat! Kahreden lokum!
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        Yeni başkanların maaşı ne olacak?
        "Gövde gösterisi yaptı"
        "Gövde gösterisi yaptı"
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        Kızının önünde katledildi! Ödül gibi ceza!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Marmara'da son durum!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        İkinci elde fiyat artışı beklentisi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        2. kez baba olacaktı! Kavgayı ayırmak istedi!
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı
        BAFTA ödül töreninde renkli kırmızı halı

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i te...
        Trakya Üniversitesi, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i te...
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
        Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı İba, ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 2 gözaltı
        Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 2 gözaltı
        Edirne'de jandarma vatandaşları bilgilendiriyor
        Edirne'de jandarma vatandaşları bilgilendiriyor
        Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal obje ele geçiri...
        Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal obje ele geçiri...
        Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı
        Edirne'de yakalanan göçmen kaçakçısı tutuklandı