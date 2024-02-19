Trakya Üniversitesi, Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'i tebrik etti

Trakya Üniversitesi, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit'in yedinci kez Avrupa şampiyonu olması dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Üniversitenin mesajında, Yiğit'in Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans programı mezunu olduğu belirtildi.

Milli güreşçinin Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda altın madalya kazandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin kadınlarda Avrupa ve dünya şampiyonluğu sevincini yaşayan ilk kadın güreşçisi olma unvanına sahip milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit yedinci defa Avrupa şampiyonu olma başarısı gösterdi. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Trakya Üniversitesi mezunu Adar, Ukraynalı Anastasiia Shustova'yı 12-1 teknik üstünlükle mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Daha önce 2016, 2017, 2018, 2019, 2022 ve 2023 yıllarında Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi kariyerinde yedinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Trakya Üniversitesi olarak bizleri ve ülkemizi bir kez daha gururlandıran mezunumuz Yasemin Adar Yiğit'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."