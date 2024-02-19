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        Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 2 gözaltı

        EDİRNE'ninUzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 1 yüzük, 42 sikke ve 14 metal obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri G.Ç. ve S.G.'ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 1 yüzük, 42 sikke, 14 metal obje ve 1 detektör ele geçirildi. G.Ç. ve S.G., gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:25 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:25
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        Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 2 gözaltı
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        EDİRNE’ninUzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 1 yüzük, 42 sikke ve 14 metal obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri G.Ç. ve S.G.’ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 1 yüzük, 42 sikke, 14 metal obje ve 1 detektör ele geçirildi. G.Ç. ve S.G., gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Edirne Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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