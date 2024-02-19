Edirne'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu; 2 gözaltı
EDİRNE'ninUzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 1 yüzük, 42 sikke ve 14 metal obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri G.Ç. ve S.G.'ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 1 yüzük, 42 sikke, 14 metal obje ve 1 detektör ele geçirildi. G.Ç. ve S.G., gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Edirne Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
EDİRNE’ninUzunköprü ilçesinde jandarma tarafından bir evde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 1 yüzük, 42 sikke ve 14 metal obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri G.Ç. ve S.G.’ye ait ev ve eklentilerinde arama yaptı. Aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 1 yüzük, 42 sikke, 14 metal obje ve 1 detektör ele geçirildi. G.Ç. ve S.G., gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler Edirne Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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