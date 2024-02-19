Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal obje ele geçirildi

Aramada tarihi olduğu değerlendirilen 42 sikke, 14 metal obje, yüzük ve dedektör bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda G.Ç. ve S.G'nin evinde arama yaptı.

Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal obje ve dedektör ele geçirildi.

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