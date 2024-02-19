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        Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal obje ele geçirildi

        Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal obje ve dedektör ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:08
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        Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal obje ele geçirildi
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        Edirne'de tarihi olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, metal obje ve dedektör ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat doğrultusunda G.Ç. ve S.G'nin evinde arama yaptı.

        Aramada tarihi olduğu değerlendirilen 42 sikke, 14 metal obje, yüzük ve dedektör bulundu.

        Gözaltına alınan G.Ç. ve S.G'nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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