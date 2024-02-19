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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni açılacak enjeksiyon ünitesine 2021'de vefat eden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Benian'ın adı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 10:42 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:08
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni açılacak enjeksiyon ünitesine 2021'de vefat eden Dr. Öğr. Üyesi Ömer Benian'ın adı verildi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ünitenin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, Benian ile asistanlıktan arkadaş olduklarını söyledi.

        Benian'ın örnek bir hekim olduğunu belirten Tabakoğlu, "Hastalarına merhametli çok güzel bir doktordu. Sevgili Ömer hocamın ismini burada yaşattıkları için Hande hocama ve çalışma arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

        Dr. Öğr. Üyesi Esin Benian da eşinin çevresine her zaman neşe saçan biri olduğunu anlattı.

        Eşinin görev yaptığı süre boyunca hastalara sürekli moral verdiğini anlatan Benian, "İsminin burada devam ettirilmesi bizim için gurur verici. Onun için ben başta Rektörümüz olmak üzere, Dekanımıza, Başhekimimize, Hande hocama ve tüm Trakya Üniversitesi mensuplarına minnetlerimi sunuyorum. Umarım ki bu açılan ünitede birçok hasta şifa bulur şifa bulduklarında dua ettiklerinde o dualar Ömer'e de ulaşır. Hepinize teşekkür ederim." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından ünitenin açılışı gerçekleştirildi.

        Törene, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Abdullah Taş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hande Güçlü ve akademisyenler katıldı.

        - Keşanlı antrenör şampiyon oldu

        Keşan Belediyespor Kulübü Karate Antrenörü Hamdi Çevik, İstanbul Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevik, 55 yaş üstü veteran erkekler kata kategorisinde rakiplerini mağlup etti.

        Çevik, 5-0'lık sporla şampiyonada birinci oldu.

        - Saadet Partisinden çevreci seçim kampanyası

        Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, yerel seçimlerde çevreci bir kampanya yürüteceklerini belirtti.

        Tekin, yaptığı açıklamada, parti bayrakları, afiş ve pankartların görüntü ve çevre kirliliğine neden olduğunu belirtti.

        Yüksek sesli seçim müzikleri ile vatandaşlara rahatsızlık vermeyeceklerini de ifade eden Tekin, "Biz Saadet Partisi olarak sade ve gürültüsüz bir seçim kampanyası dönemi geçirmek gerektiğine inanıyoruz. Kampanya süreçlerinin daha çok dijital iletişim araçları ile çevreye duyarlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu münasebetle çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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