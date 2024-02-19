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        Edirne'de jandarma vatandaşları bilgilendiriyor

        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 19.02.2024 - 11:19
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        Edirne'de jandarma vatandaşları bilgilendiriyor
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        Edirne'de jandarma ekipleri bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

        Bu kapsamda, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından kaçak avcılığın önlenmesine yönelik Enez ilçesindeki Gala Gölü Milli Parkı ve çevresinde denetim gerçekleştirildi.

        Yapılan kontrolde avcılara avlanma esnasında meydana gelmesi istenmeyen silah kazalarının yaşanmaması için emniyet ve kaza önleme tedbirleri konuları hakkında bilgilendirme yapıldı.

        Jandarma trafik kurallarına yönelik denetim ve bilgilendirme de gerçekleştirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Havsa ilçesine bağlı Necatiye köyündeki okul servislerini denetlendi, öğrenci ve sürücüler bilgilendirildi.

        Ekipler Keşan ilçesi bağlı Çeltik köyünde de vatandaşlara trafik kurallarına yönelik bilgi verdi.

        Ayrıca jandarma ekipleri Uzunköprü'deki bir tekstil fabrikasında aile içi şiddetle mücadele ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.

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