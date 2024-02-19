Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Araçta yapılan aramada tabanca, 13 fişek ve 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki yol kontrolünde "dur" ihtarına uymayan aracı takibe aldı.

Edirne'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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