Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Edirne'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki yol kontrolünde "dur" ihtarına uymayan aracı takibe aldı.
Şüpheli araç jandarma ekiplerince bir süre sonra durduruldu.
Araçta yapılan aramada tabanca, 13 fişek ve 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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