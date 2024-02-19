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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi

        Edirne'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 08:43 Güncelleme: 19.02.2024 - 08:49
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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
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        Edirne'de jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki yol kontrolünde "dur" ihtarına uymayan aracı takibe aldı.

        Şüpheli araç jandarma ekiplerince bir süre sonra durduruldu.

        Araçta yapılan aramada tabanca, 13 fişek ve 5 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan B.Y. ve S.Y'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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