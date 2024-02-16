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        Komiser eski eşinin öldürdüğü polis Sevda, gözyaşlarıyla Tekirdağ'a uğurlandı

        EDİRNE'de, 2 yıl önce boşandığı eski eşi komiser Ali Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen polis memuru Sevda Kuş (37), İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle gözyaşlarıyla toprağa verileceği Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine uğurlandı. Olay, dün akşam, Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce boşandığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eski eşi Sevda Kuş'un oturduğu lojmana gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ali Y., üzerindeki tabancayla Sevda Kuş'a ateş etti. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Kuş yaralandı, Ali Y. ise evden yaya olarak kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sevda Kuş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk annesi Kuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. TÖREN YAPILDI Sevda Kuş için bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene; Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, müdür yardımcıları ile Kuş'un meslektaşları ve ailesi katıldı. Katılanların gözyaşı döktüğü törende Kuş'un biyografisi okundu. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek, konuşmasını güçlükle yaptı. Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Karaburun, "Dün akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşan Sevda Kuş, bizim hakkımız sana helal olsun, sen de bize hakkını helal et. Ruhun şad olsun. Sen iyi bir polistin, biz şahidiz, ruhun şad olsun" dedi. Törenin ardından Sevda Kuş'un tabutu, meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı. Kuş, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Öte yandan, gözaltındaki Ali Y. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.02.2024 - 12:44 Güncelleme: 16.02.2024 - 12:45
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        Komiser eski eşinin öldürdüğü polis Sevda, gözyaşlarıyla Tekirdağ'a uğurlandı
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        EDİRNE'de, 2 yıl önce boşandığı eski eşi komiser Ali Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen polis memuru Sevda Kuş (37), İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle gözyaşlarıyla toprağa verileceği Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine uğurlandı. Olay, dün akşam, Kocasinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki polis lojmanlarında meydana geldi. Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Ali Y., yaklaşık 2 yıl önce boşandığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru eski eşi Sevda Kuş'un oturduğu lojmana gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada Ali Y., üzerindeki tabancayla Sevda Kuş'a ateş etti. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Kuş yaralandı, Ali Y. ise evden yaya olarak kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sevda Kuş, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 1 çocuk annesi Kuş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ali Y. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. TÖREN YAPILDI Sevda Kuş için bugün İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törene; Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, müdür yardımcıları ile Kuş'un meslektaşları ve ailesi katıldı. Katılanların gözyaşı döktüğü törende Kuş'un biyografisi okundu. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, büyük üzüntü yaşadığını söyleyerek, konuşmasını güçlükle yaptı. Gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Karaburun, "Dün akşam saatlerinde ilimizde meydana gelen menfur saldırı neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşan Sevda Kuş, bizim hakkımız sana helal olsun, sen de bize hakkını helal et. Ruhun şad olsun. Sen iyi bir polistin, biz şahidiz, ruhun şad olsun" dedi. Törenin ardından Sevda Kuş'un tabutu, meslektaşları tarafından omuzlarda taşındı. Kuş, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ikindi namazının ardından toprağa verilecek. Öte yandan, gözaltındaki Ali Y. de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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