        YTB Edirne Ofisi'nde uluslararası öğrenciler bayramlaştı

        Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Edirne Ofisi'nde uluslararası öğrencilerin katılımıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

        Giriş: 21.03.2026 - 14:50 Güncelleme:
        YTB Edirne Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Şentürk, Babademirtaş Mahallesi'ndeki ofiste düzenlenen programda yaptığı konuşmada, öğrencilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        Trakya Üniversitesinde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için çalıştıklarını belirten Şentürk, "Edirne'de uluslararası öğrencilerin bir evi var, biz öyle kabul ediyoruz. Edirne YTB Ofisi memleketine gidemeyen, bayramını burada geçirmek durumunda kalan daha arkadaşlarımızın evi. Hepinizin bayramını tebrik ederiz. Farklı coğrafyalardan olsak da ortak bir kültürü yaşıyoruz." dedi.

        Kosovalı öğrenci Rezana Lushta da eve gidemediği için bayramı YTB Ofisi'nde arkadaşlarıyla kutladığını belirtti.

        Ülkesindeki bayramların da Türkiye'dekilere benzediğini dile getiren Lushta, "Bayramlarda özel yemeklerimizi yapar, misafirlerimizi ağırlarız. Eski bayramlar kalmadı ama ülkemizde bunu yaşatmaya çalışıyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun." diye konuştu.

        Kazakistanlı Daria Kanatbekkyzy de ülkesinde geleneksel yemeklerle bayramları kutladıklarını belirtti.

        Bayramı ülkesinden uzakta geçirdiğini ifade eden Kanatbekkyzy, "Bugün güzel bir bayramlaşma oldu. YTB çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Burada farklı ülke ve kültürlerden insanlar toplanıp birbirlerini tanıyor, arkadaş oluyorlar." ifadelerini kullandı.

        Kazakistanlı Alihan Sultan da YTB Edirne Ofisi'ni ikinci evi olarak gördüğünü belirterek bayramlaşma programı için teşekkür etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz Bayramı mesajı
        İran'da gücün yeni adresi
        İran'da gücün yeni adresi
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        Körfez'de enerji krizi: Günlük maliyet 2 milyar doları aştı
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        ABD İran'a asker gönderecek mi?
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        Pezeşkiyan: Komşularımızla çatışma niyetimiz yok
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Kadını göğsünden vurdu! Polise silah çekti!
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Meclis’in gündemi çocuklardı: Çocuklara yönelik düzenlemeler geliyor
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        En acı teşhis... Markette 3.87 promillik cinayet!
        Bodrum'da marinada milyonluk tekneler yandı!
        Bodrum'da marinada milyonluk tekneler yandı!
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        "Başkalarının hayatını didiklemez"
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Sürücüler dikkat! Baba ile 2 oğlu artık yok!
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        Savaş sonrası United Airlines'tan kapasite azaltma kararı
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Tarkan'dan bayram mesajı
        Tarkan'dan bayram mesajı
        "Her zaman istiyordum"
        "Her zaman istiyordum"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı
        ABD mahkemesinden Elon Musk kararı

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
        Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
        Edirne'de iki ayrı kaza: 4 yaralı
        Edirne'de iki ayrı kaza: 4 yaralı
        Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı
        Edirne'de trafik kazası: 3 yaralı