Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç, Ramazan bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

        Giriş: 21.03.2026 - 10:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Güvenç, şehit Hasan Mete'nin ailesini ve gazi Nihat Ayten'i evlerinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı, şehit Osman Çakıl'ı da mezarı başında dualarla andı.

        Güvenç, şehitlerin emaneti olan ailelerine ve gazilere minnet ve saygı dileklerini iletilerek, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        Ziyaretlerde Meriç Belediye Başkanı Yunus Atay ve kurum müdürleri de yer aldı.

        - Enez Kaymakamı Ayık'tan ziyaretler

        Enez Kaymakamı Merve Ayık, Ramazan Bayramı'nda görevli personeli ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre Ayık, kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek görevli personelin bayramını kutladı.

        Ayık'a ziyaretlerinde Sahil Güvenlik Komutanı Yunus Can Efe, İlçe Jandarma Komutanı Musa Ersöz ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Tırak da eşlik etti.

        - Lalapaşa Belediye Başkanı Geldi, vatandaşlarla bayramlaştı

        Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, ilçe halkıyla bayramlaşma programında bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe halkını makamında ağırlayan Geldi, vatandaşların bayramını kutladı.

        Geldi, programda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

