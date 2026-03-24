İpsala Sınır Kapısı'nda minibüste aralarında alpakaların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi
Türkiye'ye giriş yapmak üzere İpsala Sınır Kapısı'na gelen bir minibüste alpaka, tavuk ve güvercin gibi cins hayvanlar ele geçirildi.
İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphe ve risk kriterleri kapsamında Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen B.Ö. idaresindeki minibüsü riskli olarak değerlendirdi.
Ekiplerce yapılan ön görüşmede sürücü, aracında yasaklı veya kaçak ürün bulunmadığını beyan etti.
Sürücünün hareketlerinden de şüphelenen ekipler minibüsü arama hangarına sevk etti.
Araçta yapılan aramada 2 alpaka, 58 cins güvercin ve 9 cins tavuk ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Hayvanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.
