Edirne'de öğrenciler robotik kodlama ile geleceğe hazırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen robotik kodlama ve yapay zeka eğitimlerine katılan Edirneli öğrenciler, geleceğin teknolojilerini üretme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.





Edirne'de farklı okullarda eğitim gören öğrenciler, ders saatlerinin ardından aileleriyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezine gelerek robotik kodlama eğitimlerine katılıyor.



Şehit Polis Nefise Çetin Özsoy Atölyesi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı dersler alıyor.



Program kapsamında 8 hafta boyunca 50 öğrenciye robotik kodlama eğitimi veriliyor.



- DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavlarına girecekler



Edirne Gençlik Merkezi Müdürü Zekeriya Bayrak, öğrencilerin ders sonrası zamanlarını verimli değerlendirdiğini söyledi.



Eğitimlerin önemine dikkati çeken Bayrak, "Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimlerin çıktısını DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavlarında gösterecek. Teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir gençlik için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.



Yapay zekanın giderek daha fazla önem kazandığını vurgulayan Bayrak, öğrencilerin bu alanda bilinçli ve üretken bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini ifade etti.



Gençlik Merkezi Gençlik Lideri ve bilgisayar öğretmeni Bayram Atalay da eğitimlerde robotik, algoritma ve yapay zeka alanlarında temel kazanımlar sağlandığını belirtti.



Atalay, "Bu eğitimler DENEYAP süreci öncesinde gençlerimize altyapı kazandırıyor. Amacımız, onları ileri seviyedeki teknoloji eğitimlerine hazırlamak." diye konuştu.



- Öğrenci ve veliler eğitimlerden memnun



Mehmet Ruşen Erkurt Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Melisa Özbek de, robotik kodlama eğitimlerini sadece bir ders değil, aynı zamanda sorumluluk olarak gördüğünü ifade etti.



Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu öğrencisi Kayra Geyhan ise gelecekte doktor olmak istediğini belirterek, "Yapay zeka ve robotik kodlama tıp alanında da çok önemli. Bu teknolojiler sağlıkta büyük kolaylık sağlayacak." dedi.



Pakize Mert de çocuğunu ders sonrası gençlik merkezine getirdiğini anlatarak, bu tür eğitimlerin çocukların gelişimine katkı sunduğunu dile getirdi.



Okullardaki derslerin yanı sıra bu tür eğitimlerin öğrencilere meslek seçimi açısından destek verdiğini belirten Mert, şunları söyledi:



"Çocuğum bu alana ilgi duyuyor ve yeteneği var. Bir yıldır bu eğitimi bekliyorduk, açılması iyi oldu. Yapay zeka ve robotik kodlama alanında çevrim içi derslere katılmıştık ama uygulamalı olması gayet güzel. Oğlum gelecekte yazılım, teknoloji ve bilgisayarla ilgili işler yapmak istiyor. Devletimize teşekkür ederiz. Önceden bu tür dersler yoktu çocukların dersten sonra zamanını gençlik merkezlerinde geçirmesi gayet güzel. Çocuklar böyle bir şeyler olmasa ya televizyon ya da tablet başında olacaklardı. Birçok çocuğun bu alanda yetenekleri var bunlar gençlik merkezlerinde değerleniyor."

