Okullarda ilk ders "finansal okuryazarlık" oldu

Tüm yurtta olduğu gibi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda da ilk derste "finansal okuryazarlık" konusu işlendi.





Milli Eğitim Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğinde hazırlanan "finansal okuryazarlık" dersi içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki tüm okullarda ilk ders saatinde ortak olarak uygulandı.



Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin programlar arası bileşenlerinde tanımlanan "okuryazarlık becerileri" kapsamında gerçekleştirilen derste, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlandı.



Derslerde ayrıca yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı bilinç oluşturulmasına yönelik içeriklere de yer verildi.



- "Okul, aile ve çocuk arasında bu konuda güvenli bir bağ kurulmalı"



Edirne'de Plevne İlkokulu sınıf öğretmeni Nigar Dinler Şahin, derste teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında işleri kolaylaştırdığını ancak kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine de zemin hazırladığını anlattı.



Öğrencilerin finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmesinin önemine değinen Şahin, "Tabii bu bilinçlendirmenin aile destekli olması gerekiyor. Okul, aile ve çocuk arasında bu konuda güvenli bir bağ kurulmalı." dedi.



Öğrencilerden Kumsal Ayşin Kara, internet üzerinden güvenilir olmayan sitelerden alışveriş yapıldığında dolandırılma riski bulunduğunu söyledi.



Eylem Elver de aile kontrolü olmadan internet üzerinden yapılan işlemlerde kimlik bilgilerinin çalınabileceğini, bu nedenle güvenli sitelerin tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.



Öğrenciler derste, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden hazırlanan videoyu da izledi.



- "Harçlıklar ihtiyaç odaklı verilmeli"



Sınıf öğretmeni Gülcan Ağcalı ise öğrencilere harcama yönetimi konusunda bilgi vererek, ailelerin verdiği harçlıkların ihtiyaç odaklı kullanılması gerektiğini anlattı.



Öğrencilerden Ömer Kaan Ayyıldız, ailesinin verdiği harçlığı önce ihtiyaçları, ardından istekleri doğrultusunda harcadığını belirtti.



Ayşe Rana Sezer de haftalık harçlığını düzenli şekilde ihtiyacına göre kullandığını, Ada Bade Başaran ise harçlığıyla öncelikle kalem ve kitap gibi okul ihtiyaçlarını aldığını dile getirdi.



- Kırklareli ve Tekirdağ



Kırklareli Atatürk Ortaokulu'nda öğrencilere finansal okuryazarlık konusunda bilgi verildi, ardından EBA üzerinden hazırlanan video izletildi.



Atatürk Ortaokulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Bircan Öztrak, finansal okuryazarlık konusunun önemine işaret ederek, bu eğitimler sayesinde öğrencilerin bütçelerini ve harçlıklarını daha bilinçli yönetebileceklerini söyledi.



Öztrak, öğrencilerin gereksiz harcama yapmadan önce "Bu bir istek mi, ihtiyaç mı?" sorusunu kendilerine sormaları gerektiğini kaydetti.



Öğrencilerden Melisa Naz Hançer de finansal okuryazarlık dersi sayesinde bütçelerini daha iyi yönetebileceklerini öğrendiklerini belirtti.



Dersin faydalı geçtiğini ifade eden Hançer, "Devletimiz ve ailemiz bize bu bilgileri verdiği için teşekkür ederim. Artık bütçemizi daha kolay yöneteceğiz." dedi.



Eylül Bakkal da dersten sonra harçlıklarını daha iyi yönetebileceklerini öğrendiklerini söyledi.



Tekirdağ'da Süleymanpaşa İlkokulu sınıf öğretmeni Ezel Takar ise ülke genelinde olduğu gibi ilk dersi finansal okuryazarlık konusuna ayırdıklarını belirtti.



Takar, öğrencilere parayı doğru kullanmayı öğretmek istediklerini aktararak, küçük yaşta birikim, emek ve harcama bilincinin kazandırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

