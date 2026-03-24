        Trakya Üniversitesinde stratejik plan ziyaretleri başladı

        Trakya Üniversitesinin (TÜ) 2028-2032 dönemine ilişkin stratejik yol haritasını belirleyecek Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında iç paydaş ziyaretleri başladı.

        Giriş: 24.03.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Bu kapsamda ilk ziyaret, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında Havsa Meslek Yüksekokuluna gerçekleştirildi.

        Havsa MYO yönetimi ve akademik kadrosunun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda birimin mevcut durumu değerlendirildi.

        Toplantıda, 2028-2032 Stratejik Planı’na Havsa MYO’nun katkı sunabileceği alanlar ele alındı.


        Eğitim kalitesinin artırılması, bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi ve mezunlarla ilişkilerin güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.

        Görüşmede, stratejik planın yalnızca bir belge değil, üniversitenin tüm paydaşlarıyla birlikte şekillenecek bir “gelecek sözleşmesi” olduğu vurgulandı.

        Üniversite genelinde 34 akademik birimi kapsayacak şekilde planlanan görüşmelerle, kurumsal gelişimin yerinden yönetim anlayışıyla güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Havsa MYO ile başlayan sürecin, diğer akademik birimlerde yapılacak saha çalışmaları ve veri analizleriyle tamamlanması planlanıyor.

        Ziyarete Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Güney Çetin Gürkan, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. İlknur Taştan ve Doç. Dr. Özgür Kayapınar ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Uzman Cansu Avcı da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Hürmüz'e alternatif rota
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        Çocuk parkında silahlı dehşet: Ateş açarak koştu
        Çikolata dolu çantadan 220 bin Euro çıktı
        Milli savunma devleri Edirne'de buluşuyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de Balkan Şehitlerini Anma Günü'nde yerli ve milli savunma sistemler...
        Taşınması planlanan Kırkpınar Er Meydanı için kamulaştırma süreci sürüyor
