Trakya Üniversitesinde stratejik plan ziyaretleri başladı

Trakya Üniversitesinin (TÜ) 2028-2032 dönemine ilişkin stratejik yol haritasını belirleyecek Stratejik Plan hazırlıkları kapsamında iç paydaş ziyaretleri başladı.



Bu kapsamda ilk ziyaret, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir başkanlığında Havsa Meslek Yüksekokuluna gerçekleştirildi.



Havsa MYO yönetimi ve akademik kadrosunun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda birimin mevcut durumu değerlendirildi.



Toplantıda, 2028-2032 Stratejik Planı’na Havsa MYO’nun katkı sunabileceği alanlar ele alındı.





Eğitim kalitesinin artırılması, bölgesel iş birliklerinin geliştirilmesi ve mezunlarla ilişkilerin güçlendirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.



Görüşmede, stratejik planın yalnızca bir belge değil, üniversitenin tüm paydaşlarıyla birlikte şekillenecek bir “gelecek sözleşmesi” olduğu vurgulandı.



Üniversite genelinde 34 akademik birimi kapsayacak şekilde planlanan görüşmelerle, kurumsal gelişimin yerinden yönetim anlayışıyla güçlendirilmesi hedefleniyor.



Havsa MYO ile başlayan sürecin, diğer akademik birimlerde yapılacak saha çalışmaları ve veri analizleriyle tamamlanması planlanıyor.



Ziyarete Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Güney Çetin Gürkan, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. İlknur Taştan ve Doç. Dr. Özgür Kayapınar ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından Uzman Cansu Avcı da katıldı.

