Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinin, çevre dostu uygulamalarını belgeleyen "Sıfır Atık Belgesi"nin geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2026 - 10:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesinin, çevre dostu uygulamalarını belgeleyen "Sıfır Atık Belgesi"nin geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kurduğu etkin yönetim sistemiyle sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusundaki çalışmalarını sürdürüyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen belge, üniversitenin doğa dostu uygulamalarını bir kez daha tescilledi.

        Üniversite kampüslerinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm noktalarının yaygınlaştırılması ve akademik - idari personel ile öğrenciler arasında çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

        - Keşan Belediyesinden Yaşlılar Haftası'nda ziyaret

        Keşan Belediyesi ekipleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.

        Ziyaretlerde yaşlıların talepleri dinlenirken, belediye ekipleri çeşitli ihtiyaçlara yönelik desteklerini iletti.

        Açıklamada, toplumun en kıymetli bireyleri arasında yer alan yaşlıların her zaman yanında olunduğu vurgulanarak, "Hayat tecrübeleriyle bizlere ışık tutan büyüklerimizin yanında olmaya ve hayır dualarını almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

        Tüm yaşlıların Yaşlılar Haftası'nın kutlandığı belirtilen açıklamada, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.

        - Kaymakam Aksoy'dan Kıbrıs gazisine bayram ziyareti

        Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kıbrıs gazisi Ahmet Karakoyun'u ziyaret etti.

        Kaymakam Aksoy, Oğulpaşa köyünde ikamet eden Karakoyun ile bir süre sohbet ederek bayramını kutladı.

        Ziyarette gazinin talep ve ihtiyaçları da dinlenirken, Aksoy sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

        - Lalapaşa'da şehit ailesini ziyaret

        Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.

        Hacıdanişment köyünde ikamet eden şehidin ailesiyle bir araya gelen Yılmaz, ailenin bayramını tebrik ederek hal ve hatırlarını sordu.

        Ziyarette aileyle bir süre sohbet eden Yılmaz, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.

        Programa İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile müftülük personeli de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD İran'da müzakere için kimlerle görüşebilir?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş serisi sürüyor
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Petrol fiyatları yeniden yükseldi
        Hürmüz'e alternatif rota
        Hürmüz'e alternatif rota
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        İsrail basını yazdı: O tarihte bitirmeyi hedefliyor
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Arap ülkeleri müzakere için Trump'a baskı yapıyor iddiası
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Ortadoğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci gündemde
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Aleyna, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan... 7 tutuklama! Aleyna her şeyi anlattı!
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        Seda Sayan'dan Erol Köse açıklaması
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        İtalyanların kilo aldırmayan makarna tercihleri!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Ümit Akdağ için flaş transfer açıklaması!
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Torvizcón'un Şeref Defteri'ni imzaladı
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Kafedeki hırsız kocası çıktı! "Sürpriz yaptım"
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        İzmir'de korkunç olay... Müzisyeni sokakta öldürdüler!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kolombiya'da düşen uçakta can kaybı yükseldi!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        C vitamini gerçekten de soğuk algınlığından korur mu?
        2,3 milyon kişi iş arıyor
        2,3 milyon kişi iş arıyor

        Benzer Haberler

        Okullarda ilk ders "finansal okuryazarlık" oldu
        Okullarda ilk ders "finansal okuryazarlık" oldu
        Trakya Üniversitesinde stratejik plan ziyaretleri başladı
        Trakya Üniversitesinde stratejik plan ziyaretleri başladı
        Çocuk parkında silahlı dehşet: Ateş açarak koştu
        Çocuk parkında silahlı dehşet: Ateş açarak koştu
        Çikolata dolu çantadan 220 bin Euro çıktı
        Çikolata dolu çantadan 220 bin Euro çıktı
        Milli savunma devleri Edirne'de buluşuyor
        Milli savunma devleri Edirne'de buluşuyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa