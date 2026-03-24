Trakya Üniversitesinin, çevre dostu uygulamalarını belgeleyen "Sıfır Atık Belgesi"nin geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatıldı.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi, Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında kurduğu etkin yönetim sistemiyle sürdürülebilir kampüs hedefi doğrultusundaki çalışmalarını sürdürüyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca verilen belge, üniversitenin doğa dostu uygulamalarını bir kez daha tescilledi.



Üniversite kampüslerinde atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm noktalarının yaygınlaştırılması ve akademik - idari personel ile öğrenciler arasında çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.



- Keşan Belediyesinden Yaşlılar Haftası'nda ziyaret



Keşan Belediyesi ekipleri, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla yaşlıları ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.



Ziyaretlerde yaşlıların talepleri dinlenirken, belediye ekipleri çeşitli ihtiyaçlara yönelik desteklerini iletti.



Açıklamada, toplumun en kıymetli bireyleri arasında yer alan yaşlıların her zaman yanında olunduğu vurgulanarak, "Hayat tecrübeleriyle bizlere ışık tutan büyüklerimizin yanında olmaya ve hayır dualarını almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.



Tüm yaşlıların Yaşlılar Haftası'nın kutlandığı belirtilen açıklamada, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulunuldu.



- Kaymakam Aksoy'dan Kıbrıs gazisine bayram ziyareti



Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kıbrıs gazisi Ahmet Karakoyun'u ziyaret etti.



Kaymakam Aksoy, Oğulpaşa köyünde ikamet eden Karakoyun ile bir süre sohbet ederek bayramını kutladı.



Ziyarette gazinin talep ve ihtiyaçları da dinlenirken, Aksoy sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.



- Lalapaşa'da şehit ailesini ziyaret



Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailesini ziyaret etti.



Hacıdanişment köyünde ikamet eden şehidin ailesiyle bir araya gelen Yılmaz, ailenin bayramını tebrik ederek hal ve hatırlarını sordu.



Ziyarette aileyle bir süre sohbet eden Yılmaz, sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu.



Programa İlçe Jandarma Komutanı, Emniyet Amiri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü ile müftülük personeli de katıldı.

