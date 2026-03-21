Edirne'de asayiş

Uzunköprü'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.



F.K. idaresindeki otomobil, Çöpköy - Hayrabolu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ve 3 yolcu, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.



- Hayvan hırsızlığı iddiası



Meriç ilçesinde bir kişi, köpeğinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.



Küçük Doğanca Mahallesi'nde Ö.M, kayıp olan köpeğini bir çiftlikte gördüğünü, çiftlik sahibinden köpeğini istemesine rağmen alamadığını iddia ederek şikayetçi oldu.



Polis olayla ilgili tahkikata başladı.



- Tabanca ele geçirildi



Edirne'de bir iş yerinde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Barutluk Mahallesi'nde N.A'ya ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.



Şüpheli hakkında tahkikata başlandı.

