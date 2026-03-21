        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Edirne'de asayiş

        Uzunköprü'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        F.K. idaresindeki otomobil, Çöpköy - Hayrabolu kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ve 3 yolcu, Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        - Hayvan hırsızlığı iddiası

        Meriç ilçesinde bir kişi, köpeğinin çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

        Küçük Doğanca Mahallesi'nde Ö.M, kayıp olan köpeğini bir çiftlikte gördüğünü, çiftlik sahibinden köpeğini istemesine rağmen alamadığını iddia ederek şikayetçi oldu.

        Polis olayla ilgili tahkikata başladı.

        - Tabanca ele geçirildi

        Edirne'de bir iş yerinde yapılan aramada tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Barutluk Mahallesi'nde N.A'ya ait iş yerinde arama yapıldı. Aramada tabanca, şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında tahkikata başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

