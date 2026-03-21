Edirne'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Havsa ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. M.A'nın kullandığı 34 TN 0746 plakalı otomobil, Havsa otoyol gişeleri kavşağında önce R.Ç. idaresindeki 34 EC 0567 plakalı otomobile ardından kavşakta bekleyen B.O.A'nın kullandığı 34 NPG 007 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolculardan S.A. ve S.Ç, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

