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        Edirne'de bir kişi, boşandığı eşini silahla öldürdü

        Edirne'de bir kişi tartıştığı eski eşini tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 19:38 Güncelleme: 15.02.2024 - 19:38
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        Edirne'de bir kişi, boşandığı eşini silahla öldürdü
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        Edirne'de bir kişi tartıştığı eski eşini tabancayla öldürdü.

        Alınan bilgiye göre, A.Y, boşandığı eşi S.K'nin yaşadığı Fatih Mahallesi'ndeki eve geldi.

        Çıkan tartışma sonrası A.Y. tabancayla S.K'ye ateş etti. S.K'yi yaralayan A.Y. olay yerinden kaçtı.

        Silah sesleri sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan S.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        A.Y. olaydan kısa süre sonra gözaltına alındı.

        A.Y'nin Süloğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde komiser, S.K'nin de Edirne Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olduğu öğrenildi.

        Olay yerine gelen Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ilgililerden bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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