2 PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 terör örgütü PKK/KCK şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 terör örgütü PKK/KCK şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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