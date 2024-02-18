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        2 PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 terör örgütü PKK/KCK şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 12:26 Güncelleme: 18.02.2024 - 12:26
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        2 PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi 2 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 2 terör örgütü PKK/KCK şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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